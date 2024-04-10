Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми

Після нової хвилі масованих обстрілів енергосистеми України втрачено 6 ГВт генерації. Це дорівнює потужності Запорізької АЕС, захопленої росіянами у лютому 2022 року. Експерти не виключають, що в перспективі на українців чекає підвищення тарифів на е/е та повернення графіків відключення. Докладніше - у матеріалі спецкору РБК-Україна Юрія Дощатова.

Майже два тижні нової хвилі російських атак на енергосистему України завдали вже більше збитків, ніж обстріл енергооб'єктів минулого опалювального сезону. Чому росіяни активізували обстріл саме зараз, а не взимку, точної відповіді немає. Експерти та представники українських енергокомпаній, з якими спілкувалося РБК-Україна, висловлювали різні версії: починаючи від нестачі військового потенціалу РФ у зимовий період і закінчуючи бажанням зменшити міжнародний резонанс.

Якби енергооб'єкти почали обстрілювати в період морозів, то населення виявилося б у вкрай складних умовах за відсутності електрики та тепла. Як наслідок, міжнародні партнери могли активізувати допомогу Україні, що було б не на користь РФ, сказав у розмові з РБК-Україна один із представників великої енергокомпанії. А зараз, коли весна у розпалі, атаки на енергооб'єкти активної реакції у світі не викликають, хоча за фактом вони значно потужніші, ніж торік.

Тактика обстрілів об'єктів енергетики змінилася

З 22 березня росіяни ведуть точкові атаки на енергооб'єкти у більшості областей України. Внаслідок пошкоджень об'єктів генерації та розподільчих мереж є проблеми з енергопостачанням у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Найбільш складна ситуація у Харкові.

За даними "Укренерго" та Міненерго, відновлювальні роботи ведуться у всіх постраждалих областях, проте повністю ліквідувати наслідки не вдається з різних причин. Зокрема, по деяким об'єктам здійснюються повторні удари.

За останніми даними, продовжуються обмеження поставок електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях та Харкові.

Поки що в енергосистемі немає розбалансування, запевняють у Міненерго. "Ми поки що утримуємо ситуацію стабільною, але як вона розвиватиметься далі - залежатиме від обстрілів та їх наслідків", - заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

Робота з відновлення енергомереж у Харкові (фото: Getty Images)

Минулого опалювального сезону росіяни завдали по Україні 15 ракетних атак і 18 атак дронами. По об'єктах інфраструктури було випущено близько 1200 ракет та дронів. Понад 200 із них потрапили в ціль. 50% електростанцій та понад 40% мереж практично на всій території країни були суттево пошкоджені. Для порівняння, лише за два тижні березня-квітня поточного року російські окупаційні війська запустили територією України близько 3000 керованих авіабомб, понад 600 дронів-камікадзе та понад 400 ракет різних типів.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, ворог використовує комбіновані удари ракетами та "шахедами", щоб завдати якнайбільше руйнувань. “Якщо взяти, наприклад, минулий опалювальний сезон, то ми спостерігали одну масовану атаку, скажімо, на тиждень, і це була ракетна, або “шахідна” атака. Нині це ціла серія, практично безперервна. І якщо говорити про кількість, наприклад, “шахедів”, то лише за неповні півтори декади ця кількість уже зрівнялася з тією, яку ми бачили минулого опалювального сезону”, – сказав голова “Укренерго”.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що зараз росіяни завдають більш сфокусованих ударів по кожному об'єкту, що збільшує ймовірність поразки. Захист об'єктів, який вибудовували минулої весни, допомагає, але від балістичних ракет він не захищає.

Збитки від атак на теплогенерацію збільшилися вдвічі

Внаслідок збитків "Укренерго", повідомив Кудрицький, тільки в перші дні атак склав до 100 млн євро. І це лише через пошкодження високовольтного обладнання компанії.

ДТЕК втратив 80% генерації і на часткове її відновлення підуть місяці. "Наша мета - повернути не менше 50% цієї потужності протягом наступних трьох-чотирьох місяців", - заявив генеральний директор компанії Максим Тимченко. Ремонтні роботи, за його словами, коштуватимуть 230 млн доларів, що майже вдвічі більше, ніж після атак минулої зими.

Україна втратила "ще одну ЗАЕС"

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за два тижні росіяни знищили потужностей генерації на 6 ГВт. Фактично, за обсягами виробництва електроенергії Україна втратила ще одну Запорізьку АЕС. Як повідомив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, практично повністю зруйновано Бурштинську, Ладижинську, Криворізьку ТЕС, є проблеми на Придніпровській, Зміївській ТЕС, Харківській ТЕС-5, пошкоджено Дніпровську та Канівську ГЕС.

Дніпровська ГЕС після обстрілу (фото: facebook.com.zap.gp.gov.ua)

За даними Центру досліджень енергетики, близько 30-35% гідрогенерації та 45-50% теплової вдасться відновити. "Ми думаємо, що 2 ГВТ теплової генерації можна буде повернути до опалювального сезону, якщо їх (ТЕС та ТЕЦ - ред.) ще раз не обстріляють", - зазначив Харченко у коментарі РБК-Україна.

Щоб повністю відновити зруйновані енергооб'єкти, знадобиться не один рік. А доти Україні доведеться принаймні до нового опалювального сезону жити в умовах періодичного дефіциту електроенергії. Особливо це буде відчутно в час розпалу спеки, коли люди почнуть активно використовувати кондиціонери - тоді знову може виникнути дефіцит. “Поки що це (нестача е/е – ред.) відчуває Харків, Кривий Ріг, Одеса. Але ми маємо розуміти, що у нас є ще кілька місяців. У липні-серпні буде складніше, а у листопаді буде дуже складно”, - зазначив Герус.

Підвищення тарифів та графіки відключень

До періодів максимального споживання електроенергії і уряд, і енергокомпанії мають зосередитися на проведенні відновлювальних робіт.

Для цього намагатимуться використати всі можливості. Литва вже запропонувала поставити Україні запчастини зі своїх виведених із роботи теплових електростанцій. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Bloomberg, що, залежно від ситуації, уряд проситиме населення економити електроенергію. Він не виключив, що можливо, потрібно буде підвищувати тариф для населення, щоб збільшити фінансування ремонтних робіт.

Торік тарифи вже піднімали, і основним аргументом уряду тоді була також необхідність збільшення витрат на відновлення енергообладнання. Поки що новий рівень тарифів не визначено, але, за словами Грінчук, робота з цього питання триває. Нові тарифи будуть встановлені виходячи з оцінки рівня збитку енергооб'єктів від обстрілів, який поки що теж остаточно не підрахований.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що тарифи піднімати все ж таки доведеться, оскільки компаніям потрібні будуть кошти на відновлення. “Зараз “Укргідроенерго” вже не може виконувати ПСО (при діючих тарифах – ред.) – ДніпроГЕС зруйнована, “Енергоатом” має проводити ремонти. Потрібно вирішити проблему боргів, оскільки компанії не зможуть нічого поновлювати”, - сказав він у коментарі РБК-Україна.

На думку Омельченка, можливо, вдасться трохи збільшити імпорт електроенергії з нинішнього максимуму 1,7 ГВт - до 2 ГВт.

В "Укренерго" говорять, що активно працюють над питанням збільшення імпорту. “Ми у постійному діалозі з європейськими операторами. Вони проводять розрахунки, щоб мати уявлення про те, як їхні мережі відреагують на збільшення обсягів поставок е/е в Україну”, - сказали РБК-Україна в компанії. Залежно від того, якими будуть ризики при збільшенні поставок у країнах Європи, залежатиме і обсяг можливого збільшення імпорту - це може бути й більше 2 ГВт.

Крім того, Омельченко вважає, що, напевно, доведеться відкласти плани з будівництва нових блоків АЕС і направити кошти на відновлювальні роботи. Але все ж таки повністю повернути обсяг генерації на рівень до 22 березня навряд чи вийде, вважає він.

“Ситуація дуже складна і немає часу на її вирішення. Тож швидше за все намагатимемося збільшувати імпорт, напевно доведеться переходити на планові графіки відключень”, - зазначив експерт. При цьому Омельченко припустив, що до зими в енергосистемі таки збережеться дефіцит на рівні 2-3 ГВт.

Ремонт лінії електропередач у Харкові (фото: Getty Images)

Відключень світла влітку навряд чи вдасться уникнути

За словами співрозмовника видання, знайомого з підготовкою антикризових заходів в енергетиці, у будь-якому разі в короткостроковій перспективі – з травня до серпня – в Україні буде дефіцит електроенергії. Генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить. “Але це півбіди. Головне – використати цей час, щоб підготуватися до зимового періоду, який буде критичнішим”, - сказав співрозмовник.

З травня по серпень, за його словами, варто чекати на обмеження поставок е/е не тільки в тих регіонах, де вони обмежувалися в останні два тижні. "Не виключено з травня застосування обмежень споживання електроенергії не лише у проблемних регіонах, які є на сьогоднішній день", - сказав він.

Але разом з тим уряд активно займається пошуком варіантів для прискорення відновлювальних робіт до зими. "Є розуміння, що можна відновити до наступної зими і розуміння, що робити, щоб ці завдання стали реальними" - зазначив співрозмовник.

Без допомоги міжнародних партнерів у нинішній ситуації не обійтись. Тому зараз ведуться переговори щодо постачання обладнання із заморожених об'єктів генерації не лише з Литвою, а й з іншими країнами Балтії та Східної Європи. Такі поставки можуть бути як гуманітарна допомога. Це може суттєво знизити навантаження на постраждалі енергокомпанії, і зараз займаються відновлювальними роботами.

Також міжнародним партнерам найближчим часом будуть представлені пропозиції щодо участі у відновленні енергетики України.

Як вдалося дізнатися виданню, йдеться про так звані два плани, які пропонується реалізовувати паралельно.

Два плани щодо порятунку енергетики

План “А” стосуватиметься відновлення. "Є чітке розуміння, що можна встигнути зробити до зими", - сказав співрозмовник видання, знайомий із намірами уряду. Цей план буде пов'язаний із посиленням ППО в Україні.

План "Б" полягає у будівництві малопотужних електростанцій будь-якого типу - не тільки газотурбінних установок. За інформацією видання, зараз активно ведеться робота щодо визначення кількості та місць розміщення таких станцій. Акцент робиться на більш проблемні регіони сходу і півдня країни.

Для прискорення будівництва таких критично важливих об'єктів планується мінімізувати бюрократичні перепони щодо проектування та видачі дозволів на їх розміщення. Ймовірно, буде припинено дію якихось обов'язкових дозволів та погоджень. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, знайомий із суттю пропозицій, є прагнення встигнути розмістити частину таких електростанцій у деяких регіонах до настання зими. Деякі компанії вже заявили про готовність провести монтажні роботи за кілька місяців. Зараз головне – знайти обладнання та організувати постачання.

Якщо план вдасться реалізувати, повністю компенсувати втрачені потужності, звичайно, не вийде. Але додаткові об'єкти малої генерації зможуть суттєво пом'якшити ситуацію в умавах дефіциту електроенергії.