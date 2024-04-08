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Литва запропонувала розібрати на запчастини закриті ТЕС та передати їх Україні, - Галущенко

Понеділок 08 квітня 2024 08:35
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Литва запропонувала розібрати на запчастини закриті ТЕС та передати їх Україні, - Галущенко Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив він.

Міністр додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики.

Водночас, за словами Галущенка, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Зокрема, було пошкоджено дамбу та технічні приміщення Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Також військові агресора повністю зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській області.

Галущенко назвав атаку 22 березня наймасовішою від початку війни. Компанія ДТЕК втратила близько 80% потужностей енергогенерації.

Однак у Міненерго не розглядають підвищення тарифів на електроенергію для населення.

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