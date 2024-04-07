Зеленський: ситуація в Харкові дуже жорстка, шукаємо можливості дати більше захисту неба

Росіяни продовжують обстрілювати Харків, ситуація у місті - дуже складна. Водночас українська влада шукає можливості дати Харкову більше захисту від повітряних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ситуація в місті - дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно - авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба - і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України - для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - наголосив глава держави.

Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону"

Видання The Economist опублікувало у неділю, 7 квітня, публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній The Economist з посиланням на військові джерела в Україні пише, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.

Водночас The Economist навів коментар мера Харкова Ігоря Терехова щодо такої загрози. За його словами, місто на початку російського вторгнення переживало і гірші моменти, тому не збирається здаватися.