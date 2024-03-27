На ДніпроГЕС вже п'ятий день розбирають завали після атаки росіян, - Міненерго

На Дніпровській ГЕС п'ятий день поспіль продовжують розбирати завали після атаки росіян. Фахівці оцінюють стан обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі "Радіо Свобода".

"Що стосується пошкодження ДніпроГЕС - то на сьогодні ще триває розбір завалів і триває оцінка стану обладнання. Те обладнання, яке підлягає ремонту, яке можна швидко зремонтувати - ми це робимо. Те обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, - шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його", - сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що енергетика є головною ціллю для ворога, тому українці повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій.

Гринчук додала, що енергетики роблять все можливе для захисту об'єктів і відновлення пошкоджених, але потрібно посилення ППО.