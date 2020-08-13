В Минске возобновились столкновения, а Кабмин изменил критерии по зонам карантина: новости за 12 августа

Коллаж РБК-Украина

Кабинет министров изменил критерии, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе, в Минске возобновились столкновения, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера". Подробнее о том, что произошло в среду, 12 августа, - в материале РБК-Украина

Кабмин изменил критерии по зонам карантина

Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости. В частности, были изменены показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине очень быстро перешли порог в тысячу заболевших в сутки. Также растет количество людей, которые госпитализируются.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по 3 показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней" , - отметил он.

В Минске возобновились столкновения, силовики применили оружие

В столице Беларуси Минске возобновились столкновения между силовиками и демонстрантами. В одном из микрорайонов силовики применили оружие.

Тем временем беларусском Витебске глава одной из участковых комиссий в Витебске признал, что им пришлось переписать итоговый протокол голосования в пользу Александра Лукашенко. Изначально во время подсчета голосов победу на участке одержала Светлана Тихановская.

Также стало известно. что Минске задержали двух украинских журналистов. Их подозревают в участии в массовых беспорядках.

Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие

Украина может выполнить условия так называемой "формулы Штайнмайера", которая касается урегулирования ситуации на Донбассе. Однако только если это будет отвечать ее интересам.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

Украина предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на новое

Украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса. В частности, предлагается формулировка "особый режим административного управления".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Украина выходит еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

Кабинет министров денонсировал еще несколько соглашений в рамках Союза независимых государств (СНГ). Речь идет о соглашениях о сотрудничестве в пограничной и культурной сферах.

В частности, Кабинет министров поддержал выход Украины из соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации кадров для пограничных войск стран СНГ. Также одобрен проект указа президента о выходе из Совета командующих Пограничными войсками.

Эти международные договоры заключили в Москве в 1995 и 1992 годах соответственно.

В аэропорту "Борисполь" украинцам не дали улететь в ОАЭ: детали скандала

В аэропорту "Борисполь" разразился скандал. Людей, которые летели в Дубай, не пускали в самолет. Дело в том, что ОАЭ изменили правила для улетающих в их страну украинцев, но люди об этом не знали.

Как сообщает телеканал "Украина 24", киевлянка Юлия Ковалева об изменении правил полета узнала уже в аэропорту. Сотрудник авиакомпании МАУ объяснил пассажирам, что не пускает их на борт, потому что тест на коронавирус сделан в лаборатории, которую не признают в Эмиратах.

В Украину идет период "холодной засухи": синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной, и даже откровенно холодной, как для августа. Осадки - минимальные, а низкие градусы доберутся даже до юго-восточных областей.

Прогноз погоды на ближайшие дни показали синоптики Украинского гидрометцентра.

Сегодня, 13 августа, в стране ожидается холодная погода от +20 до +25 градусов. Немного выше лишь на Юге и Закарпатье (от +25 до +28).