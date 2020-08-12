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Украина выходит еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

Киев, Среда 12 августа 2020 16:02
Украина выходит еще из нескольких соглашений в рамках СНГ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Денонсированы соглашения в сфере культуры и пограничных войск

Кабинет министров денонсировал еще несколько соглашений в рамках Союза независимых государств (СНГ). Речь идет о соглашениях о сотрудничестве в пограничной и культурной сферах.

Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании правительства.

В частности, Кабинет министров поддержал выход Украины из соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации кадров для пограничных войск стран СНГ. Также одобрен проект указа президента о выходе из Совета командующих Пограничными войсками.

Эти международные договоры заключили в Москве в 1995 и 1992 годах соответственно.

Кроме того, Кабмин поддержал денонсацию соглашения о сотрудничестве в области культуры, а также принял постановление о выходе из соглашения о создании совета культурного сотрудничества стран-участниц СНГ.

Напомним, до этого было принято решение о выходе Украины из соглашения, которое касалось сотрудничества пограничных войск стран СНГ в научно-исследовательской деятельности.

Отметим, Украина разрывает все связи с СНГ, поскольку с Россией фактическое сотрудничество прекращено, а отношения с другими странами-участницами этого объединения развиваются на основании двусторонних договоров.

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