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В Минске возобновились столкновения, силовики применили оружие

Минск, Среда 12 августа 2020 21:21
В Минске возобновились столкновения, силовики применили оружие
Фото: подавление протестов в Беларуси (news.tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

О пострадавших пока неизвестно

В столице Беларуси Минске возобновились столкновения между силовиками и демонстрантами. В одном из микрорайонов силовики применили оружие.

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в микрорайоне Грушевка. На обнародованном видео видно, как два микроавтобуса и полицейский автомобиль подъезжает к зданию, на крыше которого находится один из демонстрантов. Во время того, как силовики бегут к зданию, мужчина с крыши бросил и попал в голову правоохранителю пакет с водой. После этого один из омоновцев применил оружие.

О пострадавших пока неизвестно.

Еще на одном обнародованном видео из Минска видно, как два сотрудника ГАИ пытаются провести силовое задержание человека. В этот момент в один из милицейских автомобилей, который находился на окраине дороги, врезался гражданский внедорожник. После этого человек в балаклаве попытался выбить окно внедорожника, после чего автомобиль попытался скрыться. В то же время милицейский автомобиль пытался протаранить внедорожник, однако врезался в другой автомобиль, который проезжал по дороге.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах.

При этом в Бресте силовики открывали огонь на поражение, один человек получил ранение.

Также РБК-Украина писало, что в ООН осудили применение силы белорусскими властями к мирным демонстрантам.

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