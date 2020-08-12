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Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие

Киев, Среда 12 августа 2020 17:33
Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Условия формулы могут выполнить только в интересах Украины

Украина может выполнить условия так называемой "формулы Штайнмайера", которая касается урегулирования ситуации на Донбассе. Однако только если это будет отвечать ее интересам.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

"И "формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.

Отметим, данная формула фактически уточняет пункт минских соглашений о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Согласно тексту формулы, соответствующий закон временно вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе документ будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

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Новости Украины ДонбассДмитрий Кулебаформула Штайнмайера
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