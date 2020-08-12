Кабмин изменил критерии по зонам карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Изменены условия попадания населенных пунктов в зоны карантина

Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости. В частности, были изменены показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине очень быстро перешли порог в тысячу заболевших в сутки. Также растет количество людей, которые госпитализируются.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по 3 показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней" , - отметил он.

По его словам, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение относительно зон каждые 7 дней, решение об ослаблении карантина в регионе не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.

Если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень, если больше 75% - красный уровень.

Напомним, в пятницу Центр общественного здоровья при Минздраве обновил карту карантинных зон, согласно которой Луцк и Тернополь покинули "красную зону".

При этом Харьков был внесен в "красную зону", однако позже министр здравоохранения Максим Степанов назвал это технической ошибкой.

Также РБК-Украина писало, что Черновицкая область может попасть в "красную зону", так как там два дня подряд фиксировали более 100 новых случаев коронавируса.