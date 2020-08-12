ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на новое

Киев, Среда 12 августа 2020 15:35
Украина предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на новое
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Предлагается закрепить понятие "особый режим административного управления"

Украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса. В частности, предлагается формулировка "особый режим административного управления".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, понятие "особый статус" Донбасса сформулировано в тех документах, которые приняты в рамках минской трехсторонней группы.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия… И закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку - особый режим управления административного. Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук уточнил, с кем из отдельных районов Донецкой и Луганской областей готов вести переговоры.

Кроме того, он назвал четыре варианта полного перемирия на Донбассе, один из которых предполагает уступки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбассособый статусКравчук
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь