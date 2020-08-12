Украина предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на новое

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Предлагается закрепить понятие "особый режим административного управления"

Украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса. В частности, предлагается формулировка "особый режим административного управления".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, понятие "особый статус" Донбасса сформулировано в тех документах, которые приняты в рамках минской трехсторонней группы.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия… И закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку - особый режим управления административного. Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук уточнил, с кем из отдельных районов Донецкой и Луганской областей готов вести переговоры.

Кроме того, он назвал четыре варианта полного перемирия на Донбассе, один из которых предполагает уступки.