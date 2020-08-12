Глава комиссии в Витебске признал, что протокол переписали в пользу Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Комиссию якобы заставили переписать протокол на участке, где изначально победу одержала Тихановская

В Беларуси глава одной из участковых комиссий в Витебске признал, что им пришлось переписать итоговый протокол голосования в пользу Александра Лукашенко. Изначально во время подсчета голосов победу на участке одержала Светлана Тихановская.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в сети обнародовали запись общения главы Октябрьской районной администрации Витебска Сергея Сташевского с членами участковой комиссии №25, на которой слышно, как Сташевский требует от членов комиссии переписать протокол в пользу Лукашенко.

"Чтобы мы завтра здесь в суд не пошли, давайте решим вопрос дружно. У меня есть очень жесткое предложение для вас изменить протокол и радикально поменять числа между третьим и четвертым кандидатами. Итак, я готов согласиться, что за Тихановскую проголосовало достаточное количество людей… Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нужно решать", - говорит на аудио якобы Сташевский.

Глава комиссии Сергей Питаленко подтвердил, что членов комиссии заставляли писать под диктовку. При этом он отметил, что подписал новый протокол, однако не все члены комиссии сделали также.

Связаться с Сергеем Сташевским связаться не удалось, так как он находится на больничном.

Отметим, согласно предварительным результатам ЦИК Беларуси, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов, Тихановская получила чуть более 10% голосов.

После голосования главный конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская подала в ЦИК жалобу на результаты выборов.