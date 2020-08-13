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Задержание украинских журналистов в Минске: возбуждено уголовное дело

Минск, Четверг 13 августа 2020 01:36
Задержание украинских журналистов в Минске: возбуждено уголовное дело
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Их подозревают в участии в массовых беспорядках

В отношении задержанных в Минске украинских правозащитников возбуждено уголовное дело. Расследование начали по "делу о массовых беспорядках в Минске".

Об этом сообщает "Радио Свобода Беларусь".

По словам белорусской правозащитницы Татьяны Равяки, украинцам Константину Равуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.

"Они приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов", - говорится в сообщении.

Напомним, Ревуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске, скоре всего, за съемку поимки другого мужчины силовиками.

Вскоре Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов, сообщив, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

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