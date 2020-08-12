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В Минске задержали двух украинских журналистов

Минск, Среда 12 августа 2020 18:59
В Минске задержали двух украинских журналистов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Связь с ними пропал

В Минске задержали двух украинских журналистов. Связь с ними пропала.

Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

"Новые задержания журналистов в Минске. В районе Площади Победы задержаны Константин Реуцкий (Громадське телевидение) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.

"Громадське" уточняет, что Реуцкий работал в издании, а сейчас является волонтером организации "Восток SOS", как и Васильев.

Мужчин задержали, скоре всего, за съемку поимки другого мужчины силовиками.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины озвучило позицию по протестам в Беларуси, призвав власть и общество к диалогу.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

Ранее глава МВД Беларуси Юрий Караев взял вопросы работы белорусских и иностранных журналистов на акциях протеста на личный контроль.

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