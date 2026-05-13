"Флеш" дал неутешительный прогноз относительно сегодняшней атаки РФ

17:55 13.05.2026 Ср
Советник министра обороны объяснил, чего ждать в ближайшие сутки
aimg Сергей Козачук
"Флеш" дал неутешительный прогноз относительно сегодняшней атаки РФ Фото: в Минобороны рассказали, сколько еще будут продолжаться обстрелы (mod.gov.ua)
Российская атака по Украине продлится до завтрашнего обеда. Ожидается, что ночью враг осуществит пуск ракет, после чего последует очередная волна ударных дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил в телеэфире советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Детали вражеской атаки

По словам советника министра, текущая масштабная атака РФ рассчитана на длительное время.

Враг пытается истощить систему противовоздушной обороны и нанести максимальный ущерб энергетической инфраструктуре.

"Атака продлится до обеда завтрашнего дня. Ночью нас ждет пуск ракет, а после этого - еще одна волна дронов", - предупредил Флеш.

Массированная атака РФ

Напомним, 13 мая российские оккупационные войска начали массированную комбинированную атаку по территории Украины, которая с самого начала сопровождается применением групп ударных беспилотников и угрозой ракетных ударов.

Как писало РБК-Украина, враг утром задействовал десятки дронов, атакуя регионы Украины волнами. Впоследствии стало известно, что вражеские БПЛА добрались до западных областей, где также фиксировали звуки взрывов и работу средств противовоздушной обороны.

Одновременно с этим в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки дронов, которые заходили на столицу с северного направления.

По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия начала длительную серию ударов по критической инфраструктуре, энергетическим объектам и зданиям органов власти. Военная разведка предупреждала, что нынешняя атака является сложной по структуре и предусматривает несколько последовательных волн, во время которых враг намерен задействовать не только беспилотники, но и значительное количество ракетного вооружения.

Такая тактика направлена на истощение украинской системы ПВО и нанесение максимальных разрушений объектам жизнеобеспечения.

Военное командование и власти настойчиво призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, не снимать работу сил обороны и находиться в укрытиях до официального сообщения об отбое угрозы.

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
