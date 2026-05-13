У Києві пролунали вибухи: що відомо на цей момент

У Києві вдень 13 травня чути вибухи на тлі атаки російських безпілотників. У місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram та Повітряні сили ЗСУ.

Він уточнив, що падіння зафіксовано на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце.

Він закликав мешканців не залишати укриттів та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

"Київ - БпЛА в напрямку міста з півночі", - йдеться у повідомленні.

За даними ПС, у напрямку Києва рухаються ворожі безпілотники з півночі.

Атаки на Україну 13 травня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти влаштували чергову атаку по Україні ударними дронами. Найскладніша ситуація склалася у Дніпропетровській області, де загинули 8 людей, ще 11 - поранені, повідомили в ОВА.

Під ударами також перебували Харків, Одещина та Полтава. У Полтавській громаді ворог бив по електропідстанції, після атаки дрона понад 7 тисяч людей без світла.

За даними ПС, у ніч на 13 травня російські військові запустили по Україні 139 ударних дронів. 111 із них вдалося збити або подавити, 20 безпілотників впали у 13 локаціях, ще у 4 місцях зафіксували падіння уламків.

Вранці 13 травня РФ розпочала нову хвилю дронових атак.

За інформацією Повітряних сил, безпілотники заходять групами з північного, південно-східного та південного напрямків. Вибухи та роботу ППО чули в Києві, Смілі, Житомирі та Хмельницькому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в небі над Україною перебуває понад сотня російських дронів і протягом дня можуть бути ще хвилі атак.