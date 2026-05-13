ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи: що відомо на цей момент

12:18 13.05.2026 Ср
2 хв
Дрони підлітають до столиці з півночі
aimg Ірина Глухова
У Києві пролунали вибухи: що відомо на цей момент Фото: Повітряні сили закликають не ігнорувати повітряну тривогу (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Києві вдень 13 травня чути вибухи на тлі атаки російських безпілотників. У місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram та Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також: Росія від ранку масовано атакує Україну групами дронів: де чули вибухи

За даними ПС, у напрямку Києва рухаються ворожі безпілотники з півночі.

"Київ - БпЛА в напрямку міста з півночі", - йдеться у повідомленні.

Мер міста заявив про роботу протиповітряної оборони по цілях противника.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - проінформував Кличко.

Він закликав мешканців не залишати укриттів та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Станом на 12:07 мапа повітряних тривог наразі має такий вигляд.

У Києві пролунали вибухи: що відомо на цей момент

Оновлено о 13:00

В Оболонському районі столиці спали уламки ворожого безпілотника, повідомив Кличко.

Він уточнив, що падіння зафіксовано на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце.

Атаки на Україну 13 травня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти влаштували чергову атаку по Україні ударними дронами. Найскладніша ситуація склалася у Дніпропетровській області, де загинули 8 людей, ще 11 - поранені, повідомили в ОВА.

Під ударами також перебували Харків, Одещина та Полтава. У Полтавській громаді ворог бив по електропідстанції, після атаки дрона понад 7 тисяч людей без світла.

За даними ПС, у ніч на 13 травня російські військові запустили по Україні 139 ударних дронів. 111 із них вдалося збити або подавити, 20 безпілотників впали у 13 локаціях, ще у 4 місцях зафіксували падіння уламків.

Вранці 13 травня РФ розпочала нову хвилю дронових атак.

За інформацією Повітряних сил, безпілотники заходять групами з північного, південно-східного та південного напрямків. Вибухи та роботу ППО чули в Києві, Смілі, Житомирі та Хмельницькому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в небі над Україною перебуває понад сотня російських дронів і протягом дня можуть бути ще хвилі атак.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ППО Дрони
Новини
Єрмаку продовжують обирати запобіжний захід: що відбувається в суді
Єрмаку продовжують обирати запобіжний захід: що відбувається в суді
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес