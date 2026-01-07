Армія України зможе використовувати новий наземний дрон: що про нього відомо

Міністерство оборони України офіційно допустило до використання у Силах оборони новий наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7. Йдеться про українську розробку, здатну виконувати бойові та розвідувальні завдання у складних умовах фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Zmiy Droid 12.7 призначений для виконання широкого спектра військових завдань у зоні активних бойових дій - від розвідки до вогневої підтримки підрозділів.

Роботизована наземна платформа відзначається високою прохідністю - вона здатна пересуватися складним бездоріжжям, долати пісок, сніг та неглибокі водні перешкоди. Це дозволяє використовувати комплекс у різних кліматичних і ландшафтних умовах.

Допуск до експлуатації означає, що Zmiy Droid 12.7 відповідає вимогам Збройних сил України та може бути інтегрований у бойові підрозділи для виконання реальних завдань на фронті.

Останніми роками Міноборони України активно розширює парк наземних роботизованих систем, роблячи ставку на вітчизняні розробки.

Такі комплекси дозволяють зменшити втрати серед особового складу, підвищити ефективність розвідки та вогневої підтримки, а також адаптуватися до сучасної війни технологій.

Минулого року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Це приблизно на 25% більше, ніж роком раніше.