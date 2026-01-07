Армія України зможе використовувати новий наземний дрон: що про нього відомо
Міністерство оборони України офіційно допустило до використання у Силах оборони новий наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7. Йдеться про українську розробку, здатну виконувати бойові та розвідувальні завдання у складних умовах фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Zmiy Droid 12.7 призначений для виконання широкого спектра військових завдань у зоні активних бойових дій - від розвідки до вогневої підтримки підрозділів.
Роботизована наземна платформа відзначається високою прохідністю - вона здатна пересуватися складним бездоріжжям, долати пісок, сніг та неглибокі водні перешкоди. Це дозволяє використовувати комплекс у різних кліматичних і ландшафтних умовах.
Допуск до експлуатації означає, що Zmiy Droid 12.7 відповідає вимогам Збройних сил України та може бути інтегрований у бойові підрозділи для виконання реальних завдань на фронті.
Останніми роками Міноборони України активно розширює парк наземних роботизованих систем, роблячи ставку на вітчизняні розробки.
Такі комплекси дозволяють зменшити втрати серед особового складу, підвищити ефективність розвідки та вогневої підтримки, а також адаптуватися до сучасної війни технологій.
Минулого року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Це приблизно на 25% більше, ніж роком раніше.
Вирабництво зброї в Україні
Нагадаємо, що Україна послідовно нарощує власне виробництво зброї. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, 76% озброєння для потреб фронту держава централізовано закуповує в українських виробників.
Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що понад половина озброєння, яке нині перебуває на озброєнні Сил оборони, виготовлене українськими компаніями.
РБК-Україна писало, що заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов анонсував, що найближчим часом військові мають отримати нові зразки техніки та озброєння, зокрема сучасні безпілотні системи й артилерію.
Серед перспективних розробок для ракетних військ та артилерії він назвав 155-мм причіпну гармату "Марта" зі стволом завдовжки 39 калібрів, а також 105-мм причіпну артилерійську систему - обидві установки нині проходять етап випробувань.
Ще в липні міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що з початку повномасштабної війни обсяги українського виробництва озброєння зросли у 35 разів, і держава планує й надалі збільшувати цей показник.