Понад 75% зброї на фронті українського виробництва, - Шмигаль

Україна продовжує нарощувати виробництво зброї. 76% озброєння для фронту держава централізовано купує в українських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Більше української зброї на фронті. 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів", - повідомив Шмигаль.

За його словами, майже кожен дрон на фронті - українського виробництва.

"У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV дронів і почали масові постачання наземних роботів та дронів-перехоплювачів", - додав міністр.