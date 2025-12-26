ua en ru
Понад 50% озброєння нашої армії саме українського виробництва, - Свириденко

П'ятниця 26 грудня 2025
UA EN RU
Понад 50% озброєння нашої армії саме українського виробництва, - Свириденко Ілюстративне фото: в Україні виробляють дрони для Сил оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Більше половини того озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.

Як передає РБК-Україна, про це прем'єр України Юлія Свириденко заявила під час відповіді на запитання журналістів.

"Станом на сьогодні понад 50 відсотків озброєння в українському війську саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї та техніки, то у 2025 році понад 75 відсотків коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників", - зазначила глава українського уряду.

Вона уточнила, що одне із завдань на 2026 рік - подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечувати свою оборону.

Свириденко висловила подяку всім українським виробникам зброї. Вони постійно перебувають на контакті з військовими, постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості та підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до нових умов на полі бою.

"Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва", - наголосила прем'єр.

Нова зброя для українських військових

Нагадаємо, нещодавно заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що українські військові найближчим часом отримають нові зразки озброєння і техніки, включно з сучасними безпілотниками і артилерією.

Серед перспективних зразків для Ракетних військ і артилерії він назвав 155-мм причіпну гармату "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, а також причіпну гармату калібру 105 мм - обидві системи зараз проходять випробування.

Паралельно триває розвиток ракетного озброєння: удосконалюються ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха" і комплекс "Нептун" із так званою довгою ракетою, який перебуває на стадії випробувань.

