Армия Украины сможет использовать новый наземный дрон: что о нем известно
Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в Силах обороны новый наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7. Речь идет об украинской разработке, способной выполнять боевые и разведывательные задачи в сложных условиях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Zmiy Droid 12.7 предназначен для выполнения широкого спектра военных задач в зоне активных боевых действий - от разведки до огневой поддержки подразделений.
Роботизированная наземная платформа отличается высокой проходимостью - она способна передвигаться по сложному бездорожью, преодолевать песок, снег и неглубокие водные препятствия. Это позволяет использовать комплекс в различных климатических и ландшафтных условиях.
Допуск к эксплуатации означает, что Zmiy Droid 12.7 соответствует требованиям Вооруженных сил Украины и может быть интегрирован в боевые подразделения для выполнения реальных задач на фронте.
В последние годы Минобороны Украины активно расширяет парк наземных роботизированных систем, делая ставку на отечественные разработки.
Такие комплексы позволяют уменьшить потери среди личного состава, повысить эффективность разведки и огневой поддержки, а также адаптироваться к современной войне технологий.
В прошлом году Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Это примерно на 25% больше, чем годом ранее.
Производство оружия в Украине
Напомним, что Украина последовательно наращивает собственное производство оружия. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, 76% вооружения для нужд фронта государство централизованно закупает у украинских производителей.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что более половины вооружения, которое сейчас находится на вооружении Сил обороны, изготовлено украинскими компаниями.
РБК-Украина писало, что заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев анонсировал, что в ближайшее время военные должны получить новые образцы техники и вооружения, в частности современные беспилотные системы и артиллерию.
Среди перспективных разработок для ракетных войск и артиллерии он назвал 155-мм прицепную пушку "Марта" со стволом длиной 39 калибров, а также 105-мм прицепную артиллерийскую систему - обе установки сейчас проходят этап испытаний.
Еще в июле министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что с начала полномасштабной войны объемы украинского производства вооружения выросли в 35 раз, и государство планирует и в дальнейшем увеличивать этот показатель.