ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Сапсан", "Вільха", "Марта" і "Барвінок-К": у ЗСУ розповіли про нову зброю у війську

Вівторок 23 грудня 2025 11:46
UA EN RU
"Сапсан", "Вільха", "Марта" і "Барвінок-К": у ЗСУ розповіли про нову зброю у війську Фото: ЗСУ розповіли про нову зброю у війську (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун, Уляна Безпалько

Українські війська найближчим часом отримають кілька цікавих та важливих зразків бойової техніки. Зокрема, мова йде про сучасні дрони та артилерію.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії (РВІА) командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов.

"Війна змусила Україну в прискореному темпі розвивати і своє власне оборонне виробництво. Серед перспективного озброєння, яке має з'явитись у РВІА – це 155-мм причіпна гармата "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, та причіпна гармата калібру 105 мм. Наразі вони проходять випробування", - зазначив Журавльов.

За його словами, на сьогодні також в Україні досить активно йде розвиток ракетного озброєння. Так, тривають удосконалення ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха", а також комплексу "Нептун" з так званою довгою ракетою, який зараз проходить всі етапи випробувань.

Він також зазначив, що на етапі розробки ще один цікавий проект – багатофункціональний ракетний комплекс. Ідея такого комплексу, за словами співрозмовника, полягає в тому, щоб мати єдину, універсальну платформу для запуску різних засобів ураження – реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS та ракет різного призначення.

Серед інших перспективних розробок – український аналог радіолокаційної станції AN/TPQ-36, який буде лазером наводити високоточний боєприпас на ціль, та БпЛА з системою синтезованої апертури, що має вести розвідку в в туман, в хмарність, в дощ. Також наразі проводяться тестування високоточного боєприпасу "Барвінок-К".

Водночас відбувається вдосконалення інформаційно-комунікаційної системи Ракетних військ і артилерії "Кропива-Д".

За словами Журавльова, зараз її налаштовують у такий спосіб, щоб дані, зібрані за допомогою засобів розвідки про ворожу ціль, оброблялись, і отримані координати передавались відразу до гармати за лічені хвилини. Це має пришвидшити час реагування на відкриття вогню.

"Наприклад, розвідувальний БпЛА передає дані про ціль, яку він зафіксував, на сервер, це має зайняти секунду. На сервері ці дані обробилась і вже передались на гармату. Відтак гармата буквально за дві хвилини навелася і готова до ведення вогню", - зазначив Журавльов.

Він також підкреслив, що у такому разі час бойового управління "виявив – уразив" скорочується практично до двох хвилин.

Раніше радник президента з питань стратегічних галузей Олександр Камишін заявляв, що Україна вже запустила серійне виробництво балістичних ракет.

Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України
Новини
Під ударом пів України: РФ застосувала для атаки 650 дронів та понад 30 ракет
Під ударом пів України: РФ застосувала для атаки 650 дронів та понад 30 ракет
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ