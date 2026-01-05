Міноборони допустило до експлуатації понад 500 моделей дронів за рік
Минулого року Міноборони України допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва, що на чверть більше, ніж минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
За даними міністра оборони, найбільшу частку становлять:
- безпілотні авіаційні комплекси – понад 550 зразків;
- боєприпаси різного призначення – понад 270 зразків;
- понад 50 зразків автомобільної техніки;
- 11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);
- 13 зразків стрілецької зброї.
"Це результат системної роботи українських виробників, які не лише масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту. Розвиток вітчизняного ОПК – стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська", - додав Шмигаль.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво зброї. 76% озброєння для фронту держава централізовано купує в українських виробників.
Також прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла що понад половина того озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.
Раніше заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що українські військові найближчим часом отримають нові зразки озброєння і техніки, включно з сучасними безпілотниками і артилерією.
Серед перспективних зразків для Ракетних військ і артилерії він назвав 155-мм причіпну гармату "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, а також причіпну гармату калібру 105 мм - обидві системи зараз проходять випробування.
Ще у липні міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.