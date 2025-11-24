Міністр армії США може відвідати РФ для переговорів щодо України, - CBS
Міністр армії США Ден Дрісколл може відвідати Росію для продовження обговорень плану щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBS.
"Ще один можливий результат переговорів у Женеві - це те, що міністр армії Ден Дрісколл може відвідати Росію", - зазначив телеканал з посиланням на американського чиновника.
CBS також повідомив, що зустріч Дрісколла з російськими офіційними особами може відбутися і на іншому майданчику.
Російські чиновники повідомили телеканалу, що на даний момент така зустріч не запланована.
Мирний план США
У неділю, 23 листопада українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для обговорення мирного плану США. Президент України Володимир Зеленський розповів, що команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.
Марко Рубіо повідомив, що це була дуже продуктивна зустріч. За словами керівника делегації України Андрія Єрмака, зустріч була дуже хорошою.
Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Наразі у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.
РБК-Україна раніше писало із посиланням на джерела, що в оновленому варіанті мирного плану не має залишитися обмеження на чисельність ЗСУ. Крім того, буде вилучено пункт про амністію за скоєні злочини під час повномасштабної війни в Україні.
Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.