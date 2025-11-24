Министр армии США может посетить РФ для переговоров по Украине, - CBS

Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по завершению войны в Украине, которые состоялись в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS .

"Еще один возможный результат переговоров в Женеве - это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию", - отметил телеканал со ссылкой на американского чиновника.

CBS также сообщил, что встреча Дрисколла с российскими официальными лицами может состояться и на другой площадке.

Российские чиновники сообщили телеканалу, что на данный момент такая встреча не запланирована.