Мінімальна зарплата військовослужбовців ЗСУ становитиме 30 тисяч грн, - Сирський

Мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планується встановити на рівні 30 тисяч гривень. Крім того, для захисників будуть передбачені й доплати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю " Мілітарному ".

"Мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 тисяч гривень", - наголосив генерал.

Він додав, що будуть також доплати для категорій військовослужбовців - в першу чергу, які беруть участь в активних бойових діях.

"В першу чергу це для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових, бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою", - пояснив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. За його словами, ці зміни мають бути затверджені до кінця травня.

Нагадаємо, в Україні готують масштабні зміни в армії: військовослужбовцям у тилу та на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".

Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. При цьому він зазначив, що фінансування на це поки що відсутнє.