ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: що зміниться

Україна, Середа 25 лютого 2026 16:20
UA EN RU
Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: що зміниться Ілюстративне фото: сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати за новими правилами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає нові правила виплат сім'ям зниклих безвісти і загиблих воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

Читайте також: Кабмін розширив підстави для виплат сім'ям загиблих військових

Як зазначив Федоров, зараз держава забезпечує:

  • 15 млн гривень сім'ям загиблих;
  • близько 120 тисяч гривень щомісяця сім'ям зниклих безвісти.

"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень", - пояснив міністр.

Відповідно до закону, якщо військовий отримав статус зниклого безвісти, його сім'я щомісяця отримує 120 тисяч гривень, а в разі підтвердження загибелі - рідні отримають виплати в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.

"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної сім'ї - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - наголосив він.

Підвищення виплат сім'ям загиблих

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім'ям загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір такої допомоги зріс з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року.

Також у січні Мінсоцполітики відреагувало на чутки про те, що виплати сім'ям загиблих захисників затримують.

Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що затримки соціальних виплат сім'ям загиблих здебільшого були пов'язані з технічними процесами під час міграції даних до Пенсійного фонду України.

На етапі передачі адміністрування допомоги частина справ потребувала повторного опрацювання, однак ці проблеми значною мірою вирішено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Михайло Федоров Збройні сили України Війна в Україні Виплати
Новини
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ