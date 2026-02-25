Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: що зміниться

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає нові правила виплат сім'ям зниклих безвісти і загиблих воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram .

"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної сім'ї - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - наголосив він.

Відповідно до закону, якщо військовий отримав статус зниклого безвісти, його сім'я щомісяця отримує 120 тисяч гривень, а в разі підтвердження загибелі - рідні отримають виплати в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.

Як зазначив Федоров, зараз держава забезпечує:

Підвищення виплат сім'ям загиблих

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім'ям загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір такої допомоги зріс з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року.

Також у січні Мінсоцполітики відреагувало на чутки про те, що виплати сім'ям загиблих захисників затримують.

Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що затримки соціальних виплат сім'ям загиблих здебільшого були пов'язані з технічними процесами під час міграції даних до Пенсійного фонду України.

На етапі передачі адміністрування допомоги частина справ потребувала повторного опрацювання, однак ці проблеми значною мірою вирішено.