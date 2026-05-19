Минимальная зарплата военнослужащих ВСУ составит 30 тысяч грн, - Сырский
Минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих планируется установить на уровне 30 тысяч гривен. Кроме того, для защитников будут предусмотрены и доплаты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью "Милитарному".
"Минимальный уровень денежного обеспечения будет 30 тысяч гривен", - подчеркнул генерал.
Он добавил, что будут также доплаты для категорий военнослужащих - в первую очередь, которые участвуют в активных боевых действиях.
"В первую очередь это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых, бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя", - пояснил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что это должно создать дополнительный стимул для привлечения людей в армию. По его словам, эти изменения должны быть утверждены до конца мая.
Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в армии: военнослужащим в тылу и на передовой планируют повысить зарплаты, для пехоты ввести специальные контракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".
Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. При этом он отметил, что финансирование на это пока отсутствует.
Отметим, военный омбудсмен Ольга Решетилова недавно заявила, что без усиления мобилизации четких сроков службы не стоит ждать.
РБК-Украина также писало, что правительство расширило перечень льгот, согласно которым семьи пропавших без вести военных теперь также имеют право на получение надлежащего денежного обеспечения.