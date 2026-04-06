Спершу посилення мобілізації? Коли військовим чекати чітких термінів служби

Питання, коли нарешті з'явиться чітка дата демобілізації, залишається без відповіді вже роками. Втім, без посилення мобілізації чітких термінів служби не варто чекати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

В Офісі Військового омбудсмана створили робочу групу, яка вивчає, чи можна взагалі встановити терміни служби. За словами Решетилової, формула значно складніша, ніж здається.

"Право на визначеність для військовослужбовців - це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії", - зазначила омбудсман.

Але щоб порахувати, скількох і коли можна відпустити, спочатку треба вирішити питання:

справедливої мобілізації;

корупційних схем у бронюванні;

того, скільки людей реально служить і скількох доведеться звільнити при введенні термінів.

Зараз всі обмеження падають на тих, хто вже служить

Решетилова чітко розставляє пріоритети. За її словами, спочатку має зрости відповідальність для тих, хто ухиляється від служби, і лише потім - для тих, хто самовільно залишає частину.

"Спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім - посилення відповідальності за СЗЧ", - наголосила омбудсман.

Це важливо, бо зараз всі обмеження падають на тих, хто вже служить, тоді як велика частина суспільства не відчуває жодної відповідальності.

Фото: військовий омбудсмен Ольга Решетилова пояснила, чому в Україні мають бути чіткі терміни служби (інфографіка РБК-Україна)

Страх невизначеності штовхає людей ухилятися

Омбудсман пояснює і поведінку тих, хто не хоче служити: багато хто боїться саме безкінечності.

"Якщо їм сказати, що ви йдете служити на 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя", - сказала Решетилова.

Тобто чіткі терміни могли б самі по собі зменшити кількість ухилянтів. Але замкнене коло: терміни неможливі без більшої кількості людей у строю, а люди не йдуть, бо немає термінів.

Популярних рішень не буде

Решетилова попереджає: рішення, які виведуть із цього кола, не сподобаються частині суспільства.

"Тим, хто тікає від служби вже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується", - заявила омбудсман.