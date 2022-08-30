ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минфин стремится вернуть налоги на довоенный уровень, но есть нюансы

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 16:10
Минфин стремится вернуть налоги на довоенный уровень, но есть нюансы Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине хотели бы вернуть все налоги, которые были до полномасштабной агрессии России, однако нужно учитывать ситуацию на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра финансов Сергея Марченко в эфире телемарафона.

Отметим, что на этой неделе планируется голосование Верховной Рады по законопроекту о возвращении акцизов на топливо.

"Наша цель - вернуть налоги на довоенный уровень, но нужно учитывать то, что происходит на рынке", - сказал Марченко в ответ на вопрос о возможном возвращении НДС на бензин, дизель и автогаз.

При этом он отметил, что в Министерстве финансов пока нет планов по введению новых налогов.

Напомним, комитет Рады одобрил возврат акцизов на топливо, однако размер налогов на автогаз будет меньше, чем предлагало правительство.

Кроме того, в Минфине считают, что введение налога для импортеров на покупку валюты является достаточно непростым и спорным решением, эта идея еще не готова к реализации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Марченко Министерство финансов Украины Налоги
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне