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Налог на покупку валюты для импортеров: у Минфина есть сомнения

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 13:06
Налог на покупку валюты для импортеров: у Минфина есть сомнения Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Введение налога для импортеров на покупку валюты является достаточно непростым и спорным решением. В Минфине не готовы сказать, что эта идея готова для реализации.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока что я хочу, собственно, оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его (налог, - ред.) вводить вообще", - сказал министр.

Что же касается отмененных весной налогов и введенных налоговых преференций, то некоторые из них надо вернуть на довоенный уровень. В частности, так Марченко высказался о возвращении налогообложения на топливо и отмене льготы для большинства бизнеса в виде 2% выплаты с оборота вместо налога на прибыль.

"Как показала практика, очень легко уменьшать налоги, и вообще их убирать, и очень трудно возвращать их обратно", - отметил чиновник.

Напомним, Национальный банк Украины поддерживает введение в Украине налога на покупку валюты для импортных операций. НБУ оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд гривен в месяц.

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