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Комитет Рады одобрил возврат акцизов: какими будут ставки на бензин, дизель и автогаз

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Украина, Понедельник 29 августа 2022 14:35
Комитет Рады одобрил возврат акцизов: какими будут ставки на бензин, дизель и автогаз Фото: акцизы на бензин и дизель установят на уровне 100 евро за 1000 литров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил доработанный законопроект о возврате акцизов на топливо. Размер налогов на автогаз будет меньше, чем предлагало правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его информации, главные отличия от правительственного законопроекта 7668-д следующие:

  • на газ возвращается акциз в размере 52 евро за 1000 литров (а не 100 евро как было в правительственном варианте)
  • акцизы на бензин и дизель - 100 евро за 1000 литров, как и предлагало правительство.

Кроме того, акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола также приравнивается к 100 евро за 1000 литров (сейчас как и до войны 162 евро за 1000 литров).

Напомним, Кабинет министров подал законопроект в Раду о частичном возврате ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно. Однако законопроект 7668 не был включен в повестку дня Рады 16 августа.

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