Мінфін прагне повернути податки на довоєнний рівень, але є нюанси

В Україні хотіли б повернути усі податки, що були до повномасшабної агресії Росії, проте потрібно зважати на ситуацію на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що цього тижня планується голосування Верховної ради щодо законопроекту про повернення акцизів на пальне.

"Наша мета - повернути податки на рівень довоєнний, але потрібно враховувати те, що відбувається на ринку", - сказав Марченко у відповідь на питання про можливе повернення ПДВ на бензин, дизель і автогаз.

При цьому він зазначив, що у Міністерстві фінансів поки немає планів щодо введення нових податків.