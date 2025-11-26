Мінекономіки оголосило відбір у наглядову раду "Енергоатому": хто може податись
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розпочало конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки України.
Зазначається, що конкурс є практичним результатом спільного плану дій з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі", узгодженого наприкінці минулого тижня.
Про його реалізацію Міністерство системно інформує Європейську Комісію, МВФ та інші ключові міжнародні фінансові організації. Разом формується новий склад наглядової ради за повною, відкритою та конкурентною процедурою.
Впродовж наступного періоду – з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів українською та англійською мовами.
Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з підтвердженим досвідом керівної роботи в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні.
Подальша процедура відбору включає:
- оцінку поданих документів,
- співбесіди за участю рекрутингового агентства,
- перевірку доброчесності,
- формування короткого списку,
- фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з міжнародними партнерами.
"Спільний план дій з країнами G7 ми переводимо в конкретні кроки – відкритий конкурс, чіткі вимоги, участь незалежного рекрутера. Це підвищує довіру до "Енергоатому" з боку суспільства та міжнародних партнерів і робить управління компанією передбачуванішим та професійнішим", – підкреслив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводить оцінку й аудит їхньої діяльності.
Що передувало
Нагадаємо, 10 листопада в НАБУ заявили, що викрили в "Енергоатомі" масштабну корупційну схему. За їхніми даними, контрагенти змушували платити відкати, щоб зберегти статус постачальника і не тільки.
Відразу наступного після скандалу Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому", а віце-президента компанії Якоба Хартмута усунули з посади. Крім цього Свириденко анонсувала, що буде проведена перевірка найбільших компаній.
Вже 17 листопада прем'єр-міністр повідомила, що в Україні стартував аудит "Енергоатому" після того, як в компанії розкрили корупційну схему. Як очікується, перші результати будуть вже в грудні.
Також раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала, що задля відновлення довіри навколо "Енергоатому" конкурс на наглядову раду пройде за повною процедурою.
Детальніше про резонансну справу корупції в "Енергоатомі" читайте в матеріала РБК-Україна.