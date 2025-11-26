Минэкономики объявило отбор в наблюдательный совет "Энергоатома": кто может податься

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины начало конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Украины.

Отмечается, что конкурс является практическим результатом совместного плана действий со странами G7 по перезапуску корпоративного управления в "Энергоатоме", согласованного в конце прошлой недели.

О его реализации Министерство системно информирует Европейскую Комиссию, МВФ и другие ключевые международные финансовые организации. Вместе формируется новый состав наблюдательного совета по полной, открытой и конкурентной процедуре.

В течение следующего периода - с 25 ноября по 4 декабря 2025 года - кандидаты могут подать пакет документов на украинском и английском языках.

Подаваться могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным опытом руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении.

Дальнейшая процедура отбора включает:

оценку представленных документов,

собеседования с участием рекрутингового агентства,

проверку добропорядочности,

формирование короткого списка,

финальные интервью Номинационным комитетом, который определит победителей по прозрачной и открытой процедуре, согласованной совместно с международными партнерами.

"Совместный план действий со странами G7 мы переводим в конкретные шаги - открытый конкурс, четкие требования, участие независимого рекрутера. Это повышает доверие к "Энергоатому" со стороны общества и международных партнеров и делает управление компанией более предсказуемым и профессиональным", - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Параллельно правительство реализует план обновления наблюдательных советов в ключевых энергетических компаниях и вместе с партнерами проводит оценку и аудит их деятельности.