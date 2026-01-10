ua en ru
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла

Київська область, Субота 10 січня 2026 12:10
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла Фото: у Києві та Київській області ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей 10 січня ввели екстрені відключення світла. Графіки обмеження електропостачання наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні.

Про аварійні відключення світла повідомляють також на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Житомирщині.

Оновлено 12:35

За інформацією Міненерго, у Києві та Київській області вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

Також аварійні відключення скасували у Полтавській області.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, вночі 9 січня росіяни завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

Загалом у столиці пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

Зазначимо, у столиці енергетики продовжують ремонт пошкоджених через масований удар росіян енергетичних об'єктів. Світло повернули для більш ніж 150 тисяч абонентів.

Також у Києві повернули теплопостачання приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Продовжуються відновлювальні роботи.

