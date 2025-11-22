ua en ru
Конкурс на наглядову раду "Енергоатому" відбудеться за повною процедурою, - Свириденко

Субота 22 листопада 2025 23:55
UA EN RU
Конкурс на наглядову раду "Енергоатому" відбудеться за повною процедурою, - Свириденко Фото: Юлія Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала, що задля відновлення довіри навколо "Енергоатому" конкурс на наглядову раду пройде за повною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у Telegram.

Глава уряду поінформувала, що за результатами консультацій з міжнародними партнерами є певні домовленості.

"Задля відновлення довіри навколо НАЕК "Енергоатом" нам необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств", - написала Свириденко.

Вона додала, що ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу Кабміну.

"Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього", - підкреслила прем'єр-міністр.

Також Свириденко повідомила, що на період проведення конкурсу Кабмін буде виконувати функції наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Це буде відбуватися "у повній взаємодії з нашими партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією".

"Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері", - резюмувала Свириденко.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада в НАБУ заявили, що викрили в "Енергоатомі" масштабну корупційну схему. За їхніми даними, контрагенти змушували платити відкати, щоб зберегти статус постачальника і не тільки.

Відразу наступного після скандалу Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому", а віце-президента компанії Якоба Хартмута усунули з посади. Крім цього Свириденко анонсувала, що буде проведена перевірка найбільших компаній.

Вже 17 листопада прем'єр-міністр повідомила, що в Україні стартував аудит "Енергоатому" після того, як в компанії розкрили корупційну схему. Як очікується, перші результати будуть вже в грудні.

