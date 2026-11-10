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Мільйон токенів лише за 10 центів: Meta випустила найефективнішу модель Muse Ember

14:16 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Meta запустила легкий ШІ для розробників (колаж: РБК-Україна)

Meta представила нову ШІ-модель Muse Ember, яка має виконувати складні логічні завдання та брати на себе повсякденну роботу ШІ-агентів. Вона стала найлегшою та найефективнішою моделлю в лінійці компанії.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Meta.

Вартість використання нової ШІ-моделі становить 10 центів за 1 мільйон вхідних токенів.

Це робить її суттєво дешевшою за конкурентів - Anthropic Haiku та OpenAI Luna, а також дозволяє конкурувати за ціною з відкритими рішеннями DeepSeek V4.1 Flash та GLM 5.3 Flash.

Принцип роботи

Завдяки низькій вартості та високій точності Muse Ember рекомендують використовувати у парі з потужнішими моделями, зокрема Meta Muse Wonder.

У такій системі старша модель визначає послідовність дій і формує інструкції для розв'язання завдання, а Ember виконує основну масову роботу за заданим алгоритмом.

Для ефективної обробки великих обсягів інформації модель навчили працювати з різними типами медіаданих:

  • текстовими документами;
  • зображеннями та скріншотами;
  • графіками та відсканованими файлами;
  • голосовими нотатками, аудіозаписами зустрічей і відео.

Це дозволяє ШІ-агентам зчитувати інформацію без залучення сторонніх сервісів чи додаткових моделей.

Читайте більше: Meta хоче заробляти на ШІ більше, ніж на Facebook та Instagram: чи спрацює ставка на Muse

Четвертий реліз у лінійці Muse

Модель Ember стала четвертим продуктом у родині Muse від Meta.

Нагадаємо - раніше компанія випустила середню модель Spark у квітні, її версію з відкритим кодом Glimmer у серпні, а також флагманську модель Wonder у жовтні.

Окрім моделей для розробників, споживчий асистент Muse Agent після запуску у вересні отримав розширення функціоналу, зокрема нові режими Spaces і відеочат.

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