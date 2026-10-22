Meta хоче заробляти на ШІ більше, ніж на Facebook та Instagram: чи спрацює ставка на Muse

Meta починає монетизувати ШІ-агента Muse, який менш ніж за кілька тижнів залучив понад 10 мільйонів користувачів. Марк Цукерберг розраховує, що з часом сервіс приноситиме більше доходу з одного користувача, ніж Facebook й Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Стрімкий попит та транзакції на сотні доларів

Попри те, що асистент Muse наразі доступний лише для жителів США та Канади, сервіс продемонстрував високі показники залученості з моменту релізу у вересні.

За словами Цукерберга під час звіту за третій квартал, Meta переходить до операційної фази масштабування системи, розраховуючи покрити аудиторію у кілька мільярдів людей.

Основними джерелами монетизації асистента стануть:

Комерційні інструменти та комісії з бізнесу за здійснення транзакцій через асистента;

Платні підписки для активних користувачів та власників компаній;

Комісійні відрахування з онлайн-покупок, де середній чек через Muse вже становить близько 200 доларів США.

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План: перевершити прибутки від соціальних мереж

Цукерберг прогнозує, що середній прибуток від кожного американського користувача Muse може перевищити показники соціальних мереж, де річний дохід із користувача становить кілька сотень доларів.

Причиною такого оптимізму є високий обсяг комерційних операцій, які люди здійснюють за допомогою персонального асистента.

Оскільки утримання та робота Muse вимагають значно більших обчислювальних витрат порівняно з іншими сервісами Meta, впровадження платних функцій стало пріоритетом для техногіганта.

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Інтеграція у смарт-окуляри та платні функції

Персональний агент Muse стане ключовим елементом системи монетизації для розумних окулярів Meta.

Оскільки продаж самого апаратного забезпечення не дає високого прибутку, додавання асистента допоможе залучати користувачів до платних ШІ-підписок.

Інтеграція дозволить спілкуватися з асистентом голосом через окуляри, керувати списками завдань, а також відстежувати поточні справи.

Персональний агент Muse з'явиться на смарт-окулярах Meta вже у листопаді, при цьому частина функцій буде доступна виключно за передплатою.