30 мільярдів параметрів на звичайному ноутбуці: Meta показала нову ШІ-модель

Meta створила модель, яка може запускати автономних ШІ-агентів прямо на звичайному ноутбуці. Muse Glimmer має 30 мільярдів параметрів, працює локально без постійного інтернету та вже доступна розробникам.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Meta .

Архітектура Muse Glimmer

Розробники хотіли зробити модель достатньо потужною для роботи ШІ-агентів, але водночас не вимагати від комп'ютера значного обсягу пам'яті.

Для цього було застосовано дистиляцію знань флагманської моделі-вчителя Muse Spark.

Процес тренування складався з трьох основних фаз:

Pre-Training - початкове навчання на вихідних даних Muse Spark із застосуванням дистиляції логітів.

Mid-Training - тренування на спеціалізованих датасетах із довгим контекстом та складними ланцюжками міркувань.

Post-Training - комбінація fine-tuning та навчання з підкріпленням у сферах кодингу, логіки та роботи з інструментами.

Читайте більше: Ваш акаунт в Instagram можуть заблокувати без пояснень: у Meta новий скандал

Ключові можливості та робота з ШІ-агентами

Модель розроблена для виконання тривалих сценаріїв, де агент має виступати персональним помічником:

керувати розкладом,

писати код,

обробляти файли,

аналізувати дані.

Основні переваги Muse Glimmer:

Автономна робота з інструментами - точний виклик функцій (function calling) за чіткими схемами протягом багатокрокових робочих процесів.

Відновлення після помилок - у разі збою виклику інструмента модель не зупиняє роботу, а діагностує проблему та робить повторну спробу.

Мультимодальність - завдяки окремому модулю сприйняття модель аналізує одночасно текст і зображення (скріншоти, графіки, документи).

Багатомовність - ШІ підтримує понад 100 мов світу.

Сумісність із фреймворками - підтримка OpenClaw та інших популярних оркестраторів агентів.

Оптимізація під персональне залізо

Щоб модель на 30 мільярдів параметрів, яка у повній точності вимагає понад 55 ГБ відеопам'яті, могла працювати на споживчих пристроях, розробники застосували дві ключові технології:

Квантування до 4-біт (K-Quant) - розмір мовної моделі зменшено до менше ніж 20 ГБ. Це дозволяє запускати її у межах 24 ГБ або 32 ГБ оперативної або ж відеопам'яті разом із KV-кешем та іншими модулями.

Спекулятивне декодування через DFlash - використання допоміжної компактної мережі-драфтера, яка пропонує блоки токенів одразу. Це суттєво прискорює генерацію тексту на пристроях на кшталт Mac (M4/M5 Max) чи відеокартах RTX 5090.

Розробники повідомили, що найближчим часом підтримка Muse Glimmer з'явиться в інструментах Ollama, LM Studio, Unsloth, а також у рушіях Llama.cpp, ExecuTorch, MLX, vLLM та SGLang.