ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

30 мільярдів параметрів на звичайному ноутбуці: Meta показала нову ШІ-модель

10:03 11.08.2026 Вт
3 хв
Локальні ШІ-агенти тепер присутні на ПК та Mac
aimg Ольга Завада
30 мільярдів параметрів на звичайному ноутбуці: Meta показала нову ШІ-модель Meta презентувала відкриту модель Muse Glimmer (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Meta створила модель, яка може запускати автономних ШІ-агентів прямо на звичайному ноутбуці. Muse Glimmer має 30 мільярдів параметрів, працює локально без постійного інтернету та вже доступна розробникам.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Meta.

Архітектура Muse Glimmer

Розробники хотіли зробити модель достатньо потужною для роботи ШІ-агентів, але водночас не вимагати від комп'ютера значного обсягу пам'яті.

Для цього було застосовано дистиляцію знань флагманської моделі-вчителя Muse Spark.

Процес тренування складався з трьох основних фаз:

Pre-Training - початкове навчання на вихідних даних Muse Spark із застосуванням дистиляції логітів.

Mid-Training - тренування на спеціалізованих датасетах із довгим контекстом та складними ланцюжками міркувань.

Post-Training - комбінація fine-tuning та навчання з підкріпленням у сферах кодингу, логіки та роботи з інструментами.

Читайте більше: Ваш акаунт в Instagram можуть заблокувати без пояснень: у Meta новий скандал

Ключові можливості та робота з ШІ-агентами

Модель розроблена для виконання тривалих сценаріїв, де агент має виступати персональним помічником:

  • керувати розкладом,
  • писати код,
  • обробляти файли,
  • аналізувати дані.

Основні переваги Muse Glimmer:

Автономна робота з інструментами - точний виклик функцій (function calling) за чіткими схемами протягом багатокрокових робочих процесів.

Відновлення після помилок - у разі збою виклику інструмента модель не зупиняє роботу, а діагностує проблему та робить повторну спробу.

Мультимодальність - завдяки окремому модулю сприйняття модель аналізує одночасно текст і зображення (скріншоти, графіки, документи).

Багатомовність - ШІ підтримує понад 100 мов світу.

Сумісність із фреймворками - підтримка OpenClaw та інших популярних оркестраторів агентів.

Більше цікавого: WhatsApp став зручнішим на iPad, в авто та браузері: що змінилося

Оптимізація під персональне залізо

Щоб модель на 30 мільярдів параметрів, яка у повній точності вимагає понад 55 ГБ відеопам'яті, могла працювати на споживчих пристроях, розробники застосували дві ключові технології:

Квантування до 4-біт (K-Quant) - розмір мовної моделі зменшено до менше ніж 20 ГБ. Це дозволяє запускати її у межах 24 ГБ або 32 ГБ оперативної або ж відеопам'яті разом із KV-кешем та іншими модулями.

Спекулятивне декодування через DFlash - використання допоміжної компактної мережі-драфтера, яка пропонує блоки токенів одразу. Це суттєво прискорює генерацію тексту на пристроях на кшталт Mac (M4/M5 Max) чи відеокартах RTX 5090.

Розробники повідомили, що найближчим часом підтримка Muse Glimmer з'явиться в інструментах Ollama, LM Studio, Unsloth, а також у рушіях Llama.cpp, ExecuTorch, MLX, vLLM та SGLang.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
MacBook Meta Штучний інтелект Комп'ютери
Новини
Летіли "Циркони", балістика і дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ
Летіли "Циркони", балістика і дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів