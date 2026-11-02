Meta створила гуманоїда для ШІ Muse: чим небезпечна співпраця з Китаєм

Meta розробила свій перший прототип двоногого гуманоїдного робота під кодовою назвою Max. Проєкт створено у партнерстві з китайським виробником Fourier, а його головна мета - "надати фізичне тіло ШІ Muse для виконання рутинних завдань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Information .

Характеристики робота Max

Технологічний гігант створив перший робочий прототип лише за 3 місяці. Пристрій має вагу близько 48 кілограмів і висоту 1,5 метра. Для обробки складних обчислювальних процесів усередині робота встановлено потужний процесор Nvidia Jetson Thor.

Конструкція Max містить:

п'ятипалі деталізовані маніпулятори, які здатні захоплювати дрібні предмети;

спеціальний дисплей на місці обличчя, який відображає людську міміку;

динаміки у грудній клітці для відтворення звуку та спілкування з користувачем;

систему камер і сенсорів, що розпізнають жести на відстані до 3 метрів і голоси на відстані до 5 метрів.

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Перенесення штучного інтелекту у реальний світ

Головна стратегічна мета розробки полягає в тому, щоб вивести алгоритми Meta за межі цифрового середовища. Технічний директор компанії Ендрю Босворт зазначив, що гуманоїди розглядаються як фізичне втілення ШІ-агента Muse.

У перспективі це перетворить віртуального помічника на повноцінного домашнього асистента, який зможе виконувати фізичну роботу у помешканні.

Компанія вже розпочала роботу над другою версією прототипу під назвою Max 2.

Оновлення передбачає перероблений тулуб, вдосконалені кисті для роботи з предметами, додавання проектора та нових датчиків для впевненого пересування сходами.

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Головні виклики та безпекові ризики

Незважаючи на швидкий прогрес, інженерам Meta доведеться розв'язати чимало складних задач.

Повноцінна робота гуманоїда в побутових умовах вимагає точного розпізнавання об'єктів, безпечного маніпулювання крихкими предметами та самостійної навігації у динамічному середовищі.

Окрему увагу аналітиків привертає партнерство з китайською компанією Fourier. Замість власного виробництва апаратного забезпечення Meta використала технологічну базу стороннього розробника.

У США такий крок вже викликав занепокоєння через потенційні загрози витоку даних і віддаленого доступу до пристроїв.