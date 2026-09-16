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Масштабні збитки через ШІ: Meta запускає платні функції в усіх соцмережах

15:18 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Масштабні збитки через ШІ: Meta запускає платні функції в усіх соцмережах Meta представила дорогі тарифи Meta One (фото: Unsplash)
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Meta офіційно випустила нову платну підписку Meta One, яка відкриває розширений доступ до функцій штучного інтелекту в Instagram, Facebook і WhatsApp.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

На відміну від програми Meta Verified, яка орієнтувалася переважно на блогерів та публічних осіб, новий сервіс розрахований на пересічних користувачів.

Головна мета компанії - монетизувати мобільний досвід мільйонів людей та компенсувати гігантські витрати на розробку ШІ.

Ексклюзивні функції та генерація відео

Підписка Meta One об'єднує в собі попередні окремі плани (Instagram Plus, Facebook Plus та WhatsApp Plus) та додає розширені можливості штучного інтелекту.

Серед ключових фішок

  • Сповіщення про перегляд Stories конкретними людьми та можливість зберігати публікації до 48 годин.
  • Розширена генерація та редагування зображень через Meta AI.
  • Генерація відео за допомогою нових моделей Muse та доступ до інструменту Restyle в Instagram.
  • Понад 50 ексклюзивних функцій на старті з подальшим розширенням для смарт-окулярів та інших сервісів.

Безкоштовне використання Meta AI у додатках залишиться, але з суворими лімітами.

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Тарифи для звичайних користувачів та бізнесу

Компанія запропонувала гнучку градацію цін:

Для звичайних користувачів: базова підписка Instagram Plus коштує 3,99 долара на місяць, основний тариф Meta One Core - 7,99 долара на місяць, а просунутий план Premium із максимальними лімітами ШІ - 19,99 долара на місяць.

Для авторів та бізнесу: чотирирівнева система починається від 14,99 долара на місяць (план Essential із галочкою верифікації та ШІ-ботом Business Agent).

Тариф Advanced коштує 49,99 долара на місяць, а корпоративні плани Expert та Max для великих команд оцінили у 149 доларів та 499 доларів на місяць відповідно.

Чому Meta вимушена змінювати ціни?

Запуск платних тарифів відбувся на тлі фінансових труднощів IT-гіганта.

У останньому квартальному звіті компанія зафіксувала падіння вільного грошового потоку на 8 мільярдів доларів порівняно з минулим роком - усе через колосальні інвестиції у ШІ-технології.

Ситуацію ускладнює підрозділ Reality Labs, який займається метавсесвітом: лише за останній квартал його операційні збитки склали 4,62 мільярда доларів, а сумарні втрати за 6 років перевищили 80 мільярдів доларів.

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