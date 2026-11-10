RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Миллион токенов всего за 10 центов: Meta выпустила самую эффективную модель Muse Ember

14:16 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Meta запустила облегченную версию ИИ для разработчиков (коллаж: РБК-Украина)

Компания Meta представила новую ШІ-модель Muse Ember, которая должна выполнять сложные логические задачи и брать на себя повседневную работу ИИ-агентов. Она стала самой легкой и эффективной моделью в линейке компании.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Стоимость использования новой ИИ-модели составляет 10 центов за 1 миллион входных токенов .

Это делает ее существенно дешевле конкурентов - Anthropic Haiku и OpenAI Luna, а также позволяет конкурировать по цене с открытыми решениями DeepSeek V4.1 Flash и GLM 5.3 Flash.

Принцип работы

Благодаря низкой стоимости и высокой точности Muse Ember рекомендуют использовать в паре с более мощными моделями, в частности Meta Muse Wonder.

В такой системе старшая модель определяет последовательность действий и формирует инструкции по решению задачи, а Ember выполняет основную массовую работу по заданному алгоритму.

Для эффективной обработки больших объемов информации модель научили работать с разными типами медиаданных:

  • текстовыми документами;
  • изображениями и скриншотами;
  • графиками и отсканированными файлами;
  • голосовыми заметками, аудиозаписями встреч и видео.

Это позволяет ИИ-агентам считывать информацию без привлечения сторонних сервисов или дополнительных моделей.

Читайте больше: Meta хочет зарабатывать на ИИ больше, чем на Facebook и Instagram: сработает ли ставка на Muse

Четвертый релиз в линейке Muse

Модель Ember стала четвертым продуктом в семье Muse от Meta.

Напомним, ранее компания выпустила среднюю модель Spark в апреле, ее версию с открытым кодом Glimmer в августе, а также флагманскую модель Wonder в октябре.

Помимо моделей для разработчиков потребительский ассистент Muse Agent после запуска в сентябре получил расширение функционала, в том числе новые режимы Spaces и видеочат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MetaИскусственный интеллект