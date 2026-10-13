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ШІ з активною пам'яттю: Meta показала нову флагманську модель Muse Wonder

11:14 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
ШІ з активною пам'яттю: Meta показала нову флагманську модель Muse Wonder Новий ШІ від Meta орієнтується в незнайомих задачах (колаж: РБК-Україна)
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Meta представила нову флагманську ШІ-модель Muse Wonder, яку техногігант називає найпотужнішою у своєму портфелі. Серія включає базову версію та масштабовану Muse Wonder Full - обидві призначені для роботи персональних і професійних ШІ-агентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta.

Головні фішки: гнучка пам'ять та вміння тримати фокус

Розробка нової лінійки стала результатом річного перегляду стратегії Meta у сфері ШІ. Обидві моделі навчали на дата-центрі Prometheus потужністю в один гігават, що, за заявою компанії, допомогло підвищити їхні можливості.

Розробники виділяють дві ключові технології, які роблять алгоритми автономними:

Активна пам'ять (Active Memory): штучний інтелект запам'ятовує важливі деталі про користувача з попередніх розмов і самостійно згадує їх саме тоді, коли це потрібно для нової задачі.

Тривала концентрація (Active Focus): алгоритм здатен самостійно працювати над великими проєктами. Якщо виникає перешкода, він шукає інші шляхи, а перед ухваленням важливих рішень уточнює деталі у людини.

Завдяки цьому штучний інтелект легко орієнтується в складних темах - від розбору юридичних договорів і фінансових звітів до розшифровки медичних аналізів.

(Прим. ред.: використання ШІ у трактуванні медичних показників не замінить фахову консультацію лікаря!)

Повноцінний кодинг та універсальність

Особливий акцент у Meta зробили на створенні програмного забезпечення.

Нові моделі здатні супроводжувати розробку коду від початку до кінця: вони пам'ятають загальну структуру проєкту, вносять виправлення у великі масиви даних і самі тестують програму на наявність помилок.

Крім того, випробування показали, що нові алгоритми добре справляються із завданнями, яких вони не бачили під час навчання. Це робить їх гнучкими помічниками у реальному житті, де щодня виникають непередбачувані ситуації.

Не пропустіть: Готуються до бунту: топи OpenAI та Anthropic очікують на катастрофу через ШІ

Приватність і захист даних

Оскільки персональний ШІ-помічник отримує доступ до особистих повідомлень, календарів і робочих документів, розробники приділили максимальну увагу захисту інформації. Моделі мають стійкість до маніпулятивних інструкцій і надійно зберігають персональні дані від витоків.

Базова модель Muse Wonder вже доступна для розробників через Meta Model API, а версія Muse Wonder Full відкрита для підписників Muse Code.

Найближчим часом нові технології з'являться і в загальнодоступному чат-боті Muse на глобальному рівні.

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