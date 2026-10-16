Перетворює настільні Mac на суперкомп'ютер: Meta відкрила ШІ Muse Spark Open

Meta відкрила доступ до ваг своєї найновішої та найпотужнішої відкритої ШІ-моделі Muse Spark Open. Компанія оптимізувала її для роботи на комп’ютерах Apple із чипами M5 Ultra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta .

Технічні характеристики та вимоги для локального запуску

Muse Spark Open є нативно мультимодальною моделлю, яка містить загалом 816 мільярдів параметрів (з яких 42 мільярди активні) та підтримує величезне контекстне вікно на 1 мільйон токенів.

Модель розроблена для

вирішення складних завдань з програмування,

багатокрокових міркувань,

автономного виконання агентних сценаріїв.

Завдяки оптимізації через фреймворк Apple MLX модель вперше у своєму класі може функціонувати локально на настільних ПК.

Апаратні вимоги: для повноцінного локального запуску системи потрібно щонайменше 1 терабайт об'єднаної оперативної пам'яті.

Оптимальна конфігурація: розробники рекомендують зв'язок двох комп'ютерів Mac Studio на базі процесорів M5 Ultra, де об'єднана пам'ять (до 512 ГБ на кожен пристрій) та пропускна здатність 1,2 ТБ/с дозволяють робочим станціям працювати як єдиний суперкомп'ютер.

Окрім локального запуску на чипах Apple Silicon, модель отримала спеціально оптимізовані ядра для прискорення роботи на чипах NVIDIA та AMD.

Muse Spark Open уже доступна на платформах Hugging Face, Google Cloud Model Garden, Microsoft Foundry та OpenRouter.

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Практичні можливості та агентна робота

Під час тестування реальних сценаріїв використання Meta продемонструвала високу автономність Muse Spark Open у поєднанні з терміналом Muse Code.

ШІ-агент повністю самостійно відредагував код відкритого клієнта Mastodon під назвою Ice Cubes для iOS, виправивши помилки, додавши нові функції та створивши повноцінний білд.

Крім того, модель задіяли для автономної роботи у програмі для монтажу DaVinci Resolve: ШІ покадрово проаналізував відеоматеріал, виділив найбільш вдалі моменти та виконав автоматичний кадрувальний монтаж під вертикальний формат.

За словами представників Meta, розповсюдження відкритовагових моделей дозволяє розробникам знизити витрати на розгортання, забезпечує високий рівень прозорості та дозволяє вільно налаштовувати систему під власні потреби за допомогою фреймворку PyTorch.