Мільйон на планшетах: працівник сервісного центру МВС купував техніку за "своїми" цінами

Середа 13 серпня 2025 12:09
Мільйон на планшетах: працівник сервісного центру МВС купував техніку за "своїми" цінами Фото: працівник сервісного центру МВС купував техніку за "своїми" цінами (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

У Києві викрили корупційну схему на понад мільйон гривень під час закупівлі обладнання для МВС. Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, колишній заступник керівника Головного сервісного центру МВС у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, досудове слідство триває.

Схеми, пов'язані з закупівлями

Варто зауважити, що за останній час зафіксовано кілька справ із серйозними порушеннями при закупівлі продуктів, техніки та озброєння для Сил оборони та поліції.

Зокрема, за ініціативи Державного бюро розслідувань до держави повернули близько 100 млн гривень, вилучених у межах справи щодо масштабної корупційної схеми із закупівлі зброї для ЗСУ.

Також раніше повідомлялось про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку. За результатами справи в Україні було запроваджено нові стандарти якості продукції, які постачаються Збройним силам.

Окрім того, НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.

Міністерство внутрішніх справ України Прокуратура
