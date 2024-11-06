Яйця, м'ясо та молоко під контролем: як змінилися вимоги до якості продуктів для ЗСУ

В Україні запровадили нові вимоги до якості низки харчових продуктів для Збройних сил України. Це сталося після проведення відповідних перевірок продукції, яка постачається військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Відомство посилило контроль над стандартами м’яса птиці, риби та молочної продукції.

Повідомляється, що проведені перевірки в армійських частинах виявили випадки постачання курятини з надмірною часткою вологи, що впливає на якість продукту.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков затвердив зміни до "Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування", які тепер передбачають суворіші вимоги до рівня вологи в замороженому м'ясі птиці після розморожування та кількості глазурі на рибі.

Окрім цього, було встановлено правило, що молочна та кисломолочна продукція для ЗСУ має бути виготовлена виключно з коров'ячого або овечого молока. Зазначається, що це має підвищити харчову якість продуктів.

"Забезпечення військових якісним і безпечним харчуванням є пріоритетом", - заявив Кліменков.

Він також додав, що посилення вимог та запровадження нових стандартів якості спрямовані на покращення продовольчого забезпечення українських військовослужбовців.

Раніше ми розповідали про декілька випадків постачання до Збройних сил України продукції низької якості. Зазвичай у таких випадках винен постачальник, якого за подібне очікують відповідні санкції.

Наприклад, у жовтні відбувся скандал із неякісними консервами для ЗСУ. Тоді ДОТ (Державний оператор тилу) розпочав службову перевірку. Подробиці - у нашому матеріалі.