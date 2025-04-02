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НАБУ викрило розкрадання 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ

Середа 02 квітня 2025 15:54
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НАБУ викрило розкрадання 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ Фото: НАБУ викрило розкрадання на закупівлях продуктів для ЗСУ (nabu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

У 2022-2023 роках армія отримувала продукти через спеціальні комплекти, які формувалися за каталогом із 409 найменувань. Основні продукти, овочі, крупи, м’ясо, вода, складали лише 10% асортименту, а решта, наприклад, спеції чи ягоди, майже не замовлялися.

Постачальники встановлювали середню ціну на всі товари, що давало можливість маніпулювати вартістю: популярні продукти коштували дорого, а рідко замовлювані - дешево. Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.

Таким чином, лише за п’ять місяців 2022 року дві компанії, що належали одній власниці, отримали незаконний прибуток у 733 млн грн. Частину грошей переказали на пов’язані фірми та використали для купівлі нерухомості за кордоном.

Частина цих коштів була виведена під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Республіці Хорватія та іншої нерухомості.

До цієї схеми був причетний посадовець Міноборони, який підписував договори, ігноруючи завищені ціни. Після розголосу у 2023 році, зокрема скандалу з "яйцями по 17 грн", постачальники зменшили ціни на 11 основних продуктів, що допомогло зберегти 788 млн грн бюджетних коштів.

Про підозру повідомили:

  • колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України;
  • власниці пов’язаних компаній-постачальниць;
  • двом керівникам компаній-постачальниць;
  • фізичній особі.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Закупівлі в Міноборони

Варто зауважити, що Міноборони вже декілька разів потрапляло у скандали із закупівлями продуктів для військових.

Зокрема, у жовтні минулого року ми писали про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.

За результатами скандалів в Україні було запроваджено нові стандарти якості для м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним силам.

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