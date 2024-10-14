Причину з'ясовують: у ДОТ відреагували ситуацію із неякісними консервами для ЗСУ
На початку жовтня журналісти NGL.media розповіли про випадок постачанням неякісних консервів для Збройних сил України. Розслідування цього інциденту наразі триває.
Про це заявив голова Державного оператора тилу Арсен Жумаділов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Hromadske".
За словами Жумаділова, ведеться активна робота над тим, щоб з’ясувати причину цієї ситуації.
"Тут усі "літають", зі мною включно, щоб визначити, в чому була помилка (якщо вона була), як ми перебудовуємо процес і який інструмент ми тепер маємо використовувати, щоби не допустити цієї помилки," - зазначив він.
Очільник ДОТ пояснив, що у Міністерстві оборони України функціонує Центральне управління контролю якості, яке відповідає за перевірку всієї продукції, зокрема м'ясних, м'ясо-рослинних та рибних консервів. Відповідальні за лабораторні дослідження служби належать до Управління безпечності харчових продуктів, яке має мандат на контроль якості та безпечності.
"У якийсь спосіб тушонка, яка потрапила в поле уваги журналістів, виявилася неякісною. Зараз встановлюють, чи справді лабораторне дослідження провели неналежно, або ж це певна дія з боку постачальника і виробника, який, отримавши цей протокол на партію в певній кількості, в реальності поставив більшу кількість", - пояснив Жумалідов.
Він припустив, що виробник міг поставити більшу кількість продукції, ніж та, що була перевірена.
Якщо розслідування виявить, що відповідальність лежить на постачальнику, відносно нього будуть запроваджені суворі заходи: накладення штрафів і розірвання контракту.
Водночас, як додав Жумалідов, у разі виявлення проблем із лабораторними дослідженнями, це питання виходить за межі компетенції Державного оператора тилу.
Він запевнив, що вживаються всі необхідні заходи для того, щоб уникнути повторення подібних інцидентів у майбутньому.
"Рано чи пізно в нас точно буде якісна продукція харчування, і вже є рішення. У нас не буде скандалів із тушонкою. Але все це потребує переформатування чи не найбільшої системи в нашій країні", - зазначив очільник ДОТ.
Що передувало
Журналісти видання NGL.media 7 жовтня повідомили, що до військовослужбовців надійшла неякісна партія тушкованої свинини, яку схвалила лабораторія військової частини А3466. Зазначалося, що Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони також схвалила поставку в ЗСУ близько 11 000 консерв.
Після цього МО України звернулося до СБУ з метою перевірки інциденту. В оборонному відомстві зазначили, що попередня перевірка встановила "ознаки можливої підробки" продукції.
Нагадаємо, у 2023 році у Києві було повідомлено про підозру керівнику одного з підприємств, яке займалося постачанням консерв для ЗСУ, однак вони виявилися неякісними.
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