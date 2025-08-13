ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Миллион на планшетах: работник сервисного центра МВД покупал технику по "своим" ценам

Среда 13 августа 2025 12:09
UA EN RU
Миллион на планшетах: работник сервисного центра МВД покупал технику по "своим" ценам Фото: работник сервисного центра МВД покупал технику по "своим" ценам (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

В Киеве разоблачили коррупционную схему на более миллиона гривен при закупке оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД в 2023 году организовал проведение закупки защищенных планшетов на базе ОС Android у заранее определенной подконтрольной компании по завышенной цене. В результате государству нанесен ущерб на более 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, досудебное следствие продолжается.

Схемы, связанные с закупками

Стоит заметить, что за последнее время зафиксировано несколько дел с серьезными нарушениями при закупке продуктов, техники и вооружения для Сил обороны и полиции.

В частности, по инициативе Государственного бюро расследований в государство вернули около 100 млн гривен, изъятых в рамках дела о масштабной коррупционной схеме по закупке оружия для ВСУ.

Также ранее сообщалось об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку. По результатам дела в Украине были введены новые стандарты качества продукции, поставляемой Вооруженным силам.

Кроме того, НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Прокуратура
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия