Миллион на планшетах: работник сервисного центра МВД покупал технику по "своим" ценам

В Киеве разоблачили коррупционную схему на более миллиона гривен при закупке оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД в 2023 году организовал проведение закупки защищенных планшетов на базе ОС Android у заранее определенной подконтрольной компании по завышенной цене. В результате государству нанесен ущерб на более 1 млн грн.

Схемы, связанные с закупками

Стоит заметить, что за последнее время зафиксировано несколько дел с серьезными нарушениями при закупке продуктов, техники и вооружения для Сил обороны и полиции.

В частности, по инициативе Государственного бюро расследований в государство вернули около 100 млн гривен, изъятых в рамках дела о масштабной коррупционной схеме по закупке оружия для ВСУ.

Также ранее сообщалось об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку. По результатам дела в Украине были введены новые стандарты качества продукции, поставляемой Вооруженным силам.

Кроме того, НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.