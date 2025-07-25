Мільйони гривень та доларів: державі повернули гроші від схем із закупівлі техніки для ЗСУ

За ініціативи Державного бюро розслідувань до держави повернули близько 100 млн гривень, вилучених у межах справи щодо масштабної корупційної схеми із закупівлі зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Працівники ДБР встановили, що начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту разом зі спільниками організував схему із закупівлі вантажної техніки для ЗСУ.

Подробиці схеми

У вересні - жовтні 2024 року посадовець вносив до тендерної документації дискримінаційні умови, щоб відсікти конкурентів. Перемогу в торгах забезпечували "потрібній" компанії, яка постачала техніку за завищеними цінами. Унаслідок оборудки державі завдано збитків на понад 64 млн грн.

У червні 2025 року працівники ДБР провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах і офісах компанії в Києві, Київській області та Черкасах. Під час слідчих дій вилучено готівку в національній та іноземній валюті, яку було арештовано.

За рішенням суду до АРМА передано:

понад 2,7 млн грн,

понад 1,8 млн доларів США,

майже 427 тисяч євро.

Що інкримінують підозрюваним

Полковнику-організатору схеми та трьом військовим повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. Засновнику та менеджеру приватної компанії інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину.