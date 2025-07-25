Мільйони гривень та доларів: державі повернули гроші від схем із закупівлі техніки для ЗСУ
За ініціативи Державного бюро розслідувань до держави повернули близько 100 млн гривень, вилучених у межах справи щодо масштабної корупційної схеми із закупівлі зброї для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Працівники ДБР встановили, що начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту разом зі спільниками організував схему із закупівлі вантажної техніки для ЗСУ.
Подробиці схеми
У вересні - жовтні 2024 року посадовець вносив до тендерної документації дискримінаційні умови, щоб відсікти конкурентів. Перемогу в торгах забезпечували "потрібній" компанії, яка постачала техніку за завищеними цінами. Унаслідок оборудки державі завдано збитків на понад 64 млн грн.
У червні 2025 року працівники ДБР провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах і офісах компанії в Києві, Київській області та Черкасах. Під час слідчих дій вилучено готівку в національній та іноземній валюті, яку було арештовано.
За рішенням суду до АРМА передано:
- понад 2,7 млн грн,
- понад 1,8 млн доларів США,
- майже 427 тисяч євро.
Що інкримінують підозрюваним
Полковнику-організатору схеми та трьом військовим повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. Засновнику та менеджеру приватної компанії інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину.
Закупівлі для ЗСУ
Варто зауважити, що за останній час зафіксовано кілька справ із серйозними порушеннями при закупівлі продуктів, техніки та озброєння для військових.
Зокрема, у жовтні минулого року ми писали про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.
За результатами скандалів в Україні було запроваджено нові стандарти якості для м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним силам.
Окрім того, у квітні НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.
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