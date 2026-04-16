"Мільярди йдуть на вбивства": Папа Римський зробив жорстку заяву після критики від Трампа

16:17 16.04.2026 Чт
2 хв
Понтифік наголосив, що світ "розорюється жменькою тиранів"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)

Папа Римський Лев XIV розкритикував "тиранів", які витрачають "мільярди на вбивства та руйнування", після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Папа Римський виступив із різкою критикою лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ "розорюється жменькою тиранів".

Лев XIV також розкритикував лідерів, які використовують релігійну лексику для виправдання воєн, і закликав до "рішучої зміни курсу".

"Господарі війни вдають, що не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати - часто не вистачає цілого життя. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, а ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, 12 квітня Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social різкий допис на адресу Папи Римського Лева XIV. Він назвав понтифіка "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці".

Сам Папа Лев XIV відреагував стримано. Понтифік заявив, що не боїться тиску з Білого дому і продовжуватиме виступати проти війни.

Зазначимо, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно засудила слова американського президента. Вона назвала висловлювання Трампа на адресу Святого Отця "неприйнятними" і наголосила, що Папа має повне право закликати до миру та засуджувати будь-яку війну.

Раніше, 29 березня Лев XIV заявив, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни і мають "руки, повні крові". Його слова пролунали на тлі того, що війна з Іраном увійшла у другий місяць.

Більше по темі:
Дональд ТрампПапа Римський Лев XIV